EL CONCEJAL IBERBIA SE TOMARÁ LICENCIA

Luego de lo sucedido el pasado viernes en el recinto, el bloque de ediles del Frente de Todos brindó esta mañana una conferencia de prensa junto al intendente Villagrán y las autoridades del Partido Justicialista.

La sesión no pasó de la instancia de mociones, cuando el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Nicolás Mc Dermott, solicitó tratar una cuestión que se inició con una consulta de Leonardo Iberbia a la Región Sanitaria IV. En el email enviado por el concejal oficialista se pedía asesoramiento respecto de la continuidad de las sesiones de manera presencial, dado que, según la información que manejaba el emisor, dos ediles no habían respetado los protocolos biosanitarios.

En la sesión del viernes 18 se trató este tema y el debate fue escalando de tono hasta que se pidió un cuarto intermedio para calmar las aguas. Aún fuera de transmisión, la discusión sumó tensión y esto derivó en que el presidente del cuerpo decidiera no continuar con la asamblea.

En la rueda de prensa de esta mañana, Leonardo Iberbia comunicó que desde el día de la fecha se tomará licencia por espacio de dos meses.