ACLARACIÓN DE LA SITUACIÓN LABORAL DEL PERSONAL DE LA GUARDERÍA MUNICIPAL

Días atrás una ex trabajadora de Rincón de Luz manifestó por redes sociales su enfado tras conocer que no continuaría prestando servicios en la institución. En su descargo también adelantó que iniciará acciones legales contra el municipio.

Esta mañana la directora de la guardería municipal, Natalia Ferretto, informó sobre la situación particular que se dio con esta persona y otra, que ya no reside en nuestra ciudad. El contrato que mantenía este personal tenía como fecha de conclusión el 30 de junio, por lo que técnicamente no se trató de un despido, sino que se optó por la no renovación del mismo. Así también lo explicó el jefe de recursos humanos de la comuna, Octavio Cerioni.

Por su parte, Mariel Marenzi, al frente de la Dirección de Educación y Deportes del municipio indicó que por el momento no se contratará nuevo personal.