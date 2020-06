TRAS EL POSITIVO DE VIDAL, RODRÍGUEZ LARRETA DIO NEGATIVO AL TEST DE CORONAVIRUS

El jefe de Gobierno porteño se había reunido el viernes pasado con la ex Gobernadora bonaerense, quien confirmó en las últimas horas que tiene coronavirus.

El test de Coronavirus de jefe de gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio negativo este miércoles, luego de confirmarse que la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dio positivo al examen de Covid-19. Larreta estuvo reunido con ella el pasado viernes. También compartieron el encuentro el senador Martín Lousteau y el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

Vidal confirmó a través de sus redes sociales que dio positivo al hisopado de coronavirus. “Quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo”. Aclaró igualmente que se encuentra «bien, cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes”.

Se cree que Vidal se contagió por tener contacto con el diputado bonaerense Alex Campbell, quien el lunes confirmó que está infectado de coronavirus. Campbell se reunió con dirigentes cercanos al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien también tiene coronavirus.

Tras conocerse que Campbell dio positivo, los dirigentes de Juntos por el Cambio que estuvieron reunidos con él se hicieron el test, entre ellos María Eugenia Vidal. Ahora se conoció el resultado del jefe de gobierno porteño, que dio negativo.

Fuente: Minuto Uno