VILLAGRÁN SE REFIRIÓ A LA DESAPROBADA RENDICIÓN DE CUENTAS

El viernes último el Concejo Deliberante trató la rendición de cuentas del año pasado y el resultado de la votación ya estaba anunciado. Tras el debate y la exposición de la documentación recopilada en el periodo de análisis de las órdenes de pago del 2019, el resultado fue la desaprobación por parte del cuerpo legislativo.

El estado de la economía municipal al momento del cambio de gobierno presentó opiniones encontradas. Por un lado, el vecinalismo insiste en el superávit que figura en el acta de transición y el oficialismo y Juntos por el Cambio remarcaron los gastos que se efectuaron en los últimos meses de la gestión pasada, incluso luego del resultado adverso en las elecciones de octubre.

Por su parte, consultado al respecto, Iván Villagrán planteó su postura. Para él la firma del acta que exhibió el ex intendente Skansi se rubricó de buena fe, no obstante resaltó que no se contó con la información precisa para conocer el estado real de las finanzas de la comuna.

Otro de los temas candentes tiene que ver con las deudas con proveedores que la nueva administración encontró sin cargar en el sistema. Se trata de varios millones de pesos por pagar que se suman a juicios con sentencia de pago y a los incumplimientos en los pagos con el Instituto de Previsión Social de la provincia.