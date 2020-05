«ES INDISPENSABLE LA COLABORACIÓN DE TODOS LOS VECINOS»

Así lo manifestó el intendente Iván Villagrán junto al Secretario de Gobierno, Facundo Ceres y la Directora de Salud, la Dra. Lorena Damiano. En una rueda de prensa que tuvo lugar en el primer piso del municipio, se dieron a conocer las más recientes medidas adoptadas para proteger a la comunidad.

En primer término, a partir de la fecha serán cuatro solamente los accesos a la ciudad habilitados para el tránsito. En estos puntos se controlará la temperatura y tendrá vigilancia las 24 horas.

Por otro lado, Villagrán presentó el programa «Carmen Te Cuida», un dispositivo de control sanitario y social que se llevará adelante visitando los barrio para conocer la situación de cada familia.

«Extremar las medidas es sumamente importante para seguir cuidándonos», remarcó Villagrán, a la vez que señaló que quienes vengan a la ciudad para realizar alguna tarea esencial no podrán circular por otro motivo que no sea lo que su permiso indica.

Teniendo en cuenta la situación de comunidades vecinas como San Antonio de Areco, en caso de detectarse el primer caso positivo local se dará marcha atrás con las medidas de flexibilidad vigentes en las actividades no esenciales.