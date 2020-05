JAPÓN SE PREPARA ANTE UN POSIBLE ATAQUE EXTRATERRESTRE

Desde el Ministerio de Defensa de Japón recaban información sobre encuentros con ovnis luego de que Estados Unidos publico una serie de videos al respecto.

El gobierno de Japón confirmó que prepara protocolos contra un eventual ataque de extraterrestres, a raíz de lo cual buscan registrar e informarse respecto a encuentros con ovnis.

Al respecto, el ministro de Defensa japonés, Taro Kono, declaró que si bien él no cree en este tipo de asuntos, aclaró que considerará «los procedimientos para responder, registrar e informar encuentros» de ese tipo. Sin embargo, expresó que «la naturaleza desconocida de tales objetos puede confundir a los pilotos de las Fuerzas de Autodefensa, incluidos los de los aviones de combate F-15».

El titular de la cartera de Defensa de Japón enfatizó que los pilotos de las Fuerzas de Autodefensa de su país todavía no han hallado ovnis, pero que se están armando protocolos «para cubrir la posibilidad» de un ataque extraterrestre.

En ese sentido, el Gobierno de Japón notificó que sus aviones de combate de siete bases, que van desde Hokkaido a Okinawa, se encuentran trabajando para identificar y controlar el avistamiento de naves con procedencia desconocida.

Este hecho no es casual, luego de que el 27 de abril pasado el Pentágono publicara las grabaciones de tres avistamientos de ovnis por parte de sus pilotos, una recogida en 2004 y dos de 2015.

«El Departamento de Defensa publica estos videos para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no, y si hay más (contenido) en los videos. El fenómeno aéreo que se aprecia en los videos permanece clasificado como no identificado», explicó el Pentágono sobre estas imágenes, que habían sido filtradas y llevan circulando en la red desde 2007 y 2017.

El primer video, registrado en 2004, fue compartido por uno de los tripulantes que presenciaron la escena en 2007. Más tarde fue publicado junto con los otros dos por la organización To The Stars Academy (TTSA) y el diario The New York Times en diciembre de 2017 y marzo de 2018.

Ya en 2019, la Armada de Estados Unidos reconoció que las tres grabaciones eran reales, pero hasta ahora no las había difundido oficialmente.

Todos estos detalles se producen también horas después de que la Comisión de Estudio del Fenómeno Ovni de la República Argentina (Cefora) pidiera a la Policía Federal Argentina y a la Fuerza Aérea Argentina videos, fotos y documentos vinculados al avistaje de Ovnis o la posible presencia de extraterrestres en el país.