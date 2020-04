KICILLOF: “TODO EL ESTADO TRABAJA EN SU CONJUNTO PARA CUIDAR A NUESTROS PROFESIONALES”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió este sábado junto al presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, y el ministro de Salud, Daniel Gollán, al avión de la aerolínea de bandera que llegó desde China con insumos para uso médico.

“Para nosotros es muy emotiva esta situación, estamos, satisfechos y emocionados”, expresó Kicillof y agregó: “Hoy es muy complicado acceder al equipamiento y los elementos de protección personal en el planeta entero ante esta pandemia”.

“Ante la escasez de insumos comenzamos a explorar posibilidades y a trabajar para habilitar una ruta aérea con China para abastecernos”, explicó el Gobernador y detalló que “nuestra vocación siempre es priorizar al trabajo nacional pero en este caso necesitábamos millones de barbijos que no se consiguen en Argentina”.

“Junto a Pablo Ceriani y todo el equipo de Aerolíneas Argentinas, logramos realizar un viaje que nunca se había hecho. Hoy se ha abierto una nueva ruta que es Buenos Aires – Shangai”, indicó. “Es esencial por la necesidad sanitaria y también por lo que representa en términos de capacidades del país y del Estado. Todo el Estado trabajó en conjunto para conseguir este resultado, para cuidar a nuestros profesionales”.

“Hoy contamos con un puente aéreo y esperamos que se pueda abastecer a otras provincias en base a lo que hemos establecido como un procedimiento, para responder a las necesidades de los y las argentinas”, remarcó.

Este vuelo especial trajo para el sistema de salud de la Provincia 1 millón de barbijos quirúrgicos, 150 mil barbijos KN95, y 120 mil antiparras para trabajo médico. Kicillof agradeció especialmente a la Cancillería Argentina y al consulado en Shangai “que han hecho un trabajo extraordinario”, como así también a todos los trabajadores y trabajadoras de Aerolíneas Argentinas.

El Gobernador se refirió a la complejidad de esta operación “que involucra una cadena de hechos operativos y económicos, con un solo engranaje que no funcione, no tendríamos la tranquilidad de contar hoy con este equipamiento”, y concluyó: “Felizmente y gracias al trabajo de todos los que participaron, hoy tenemos los insumos para los trabajadores y trabajadoras en la provincia de Buenos Aires”.

Por su parte, Ceriani señaló: «Esta experiencia que estamos haciendo con la Provincia nos permite tener la operación disponible para todo el país” y aclaró que “no tiene precedentes en la compañía y se está haciendo con el esfuerzo de todos los trabajadores de Aerolíneas”.

Asimismo, Gollán subrayó que “el Gobernador nos encomendó la tarea de conseguir todo lo necesario para que nuestros trabajadores de la salud cuenten con los elementos de protección personal y de trabajo para dar la mejor respuesta posible” ante esta emergencia. “En este vuelo estamos trayendo toneladas de insumos médicos de manera de garantizar que estén todos los equipos de protección personal en los hospitales provinciales y municipales”, explicó el Ministró y concluyó: “Hoy queda de manifiesto la importancia de este período de gracia que nos ha dado el aislamiento obligatorio para que los contagios no se produjeran de manera muy rápida”.

Compartir en: WhatsApp