CÓMO FUE EL VIERNES NEGRO PARA LA BOLSA DE NUEVA YORK

La Bolsa de Nueva York cerró hoy su peor semana desde 2008, con un viernes en el que los índices más representativos mostraron una vez más fuertes caídas: el Dow Jones perdió 913 puntos y bajó 4,55%; el S&P 500 bajó 4,3%, y el Nasdaq 3,8%, a causa del pánico que provoca en los mercados los efectos globales del Coronavirus, que también obligó al NYSE a cerrar su edificio a partir del lunes. Todas las operaciones se realizarán vía electrónica.

Si bien las ADR (acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street) mostraban un panel dispar, con cinco papeles en baja, dos sin cotización y 10 en alza, las 30 principales empresas que forman parte del Dow Jones mostraban casi todo su panel en rojo salvo por Chevron, que subía 3,6%; The Travelers Co., 4,6%; Merck & Co., o,5%, y McDonald´s, 0,2%.

Las que más bajaban eran 3M, -10,9%; Coca Cola, -8,4%; Procter & Gamble, -7,9%; Caterpillar, -7,2%; Golden Sachs, -6,9%; UnitedHealth, -6,2%, y Johnson & Johnson y Apple, -6% cada una.

