DIERON DE ALTA AL PRIMER PACIENTE DE CORONAVIRUS DEL PAÍS

El primer paciente tratado en Argentina por coronavirus fue dado de alta este jueves. Estuvo internado desde el 3 de marzo en la Suizo y en el Agote.

El primer paciente detectado en Argentina contagiado de coronavirus fue dado de alta este jueves, tras permanecer internado desde el pasado 3 de marzo. El hombre estuvo primero en la Clínica y Maternidad Suizo Argentina y tras anunciar que el Covid-19 había llegado a la Argentina fue trasladado al Sanatorio Agote.

Al «paciente cero», que había llegado el 1 de marzo desde Italia, se le hicieron tres pruebas para descartar que aún tenga el virus antes de determinar su alta.

Horas después de ser internado con coronavirus, el hombre publicó un video haciendo bromas demostrando estar en buen estado de salud: «Estoy bárbaro, me siento re bien. Faltan unos días pero se que va a estar todo bien» y agregó: «¿No sabés a qué hora me traen comida, no? ¿sushi hay, no, no?».

De esta manera, el primer paciente de Argentina en contagiarse coronavirus fue dado de alta justo el día en que en el país los casos se elevaron a 31, con la confirmación de 10 nuevos pacientes afectados.

El Ministerio de Salud confirmó hoy los tres primeros casos de coronavirus de transmisión local en Argentina, es decir en personas sin antecedentes de viajes a zonas de riesgo pero que estuvieron en contacto estrecho con personas que contrajeron la enfermedad en el exterior.

El reporte de la cartera de Salud señaló que hoy se diagnosticaron diez casos nuevos, incluidos los tres antes mencionados, con lo que el total en el país llegó a 31, contado el paciente que falleció la semana pasada en Buenos Aires.