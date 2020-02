MC DERMOTT ANALIZÓ LOS PRIMEROS PASOS DE LA NUEVA GESTIÓN

Visitó la radio el concejal al frente del bloque de Juntos por el Cambio, Nicolás Mc Dermott, y compartió con los oyentes distintos puntos de vista. Tras un enero con poca actividad política en la ciudad, de aquí a pocos días deberá retomarse el debate de los temas conyunturales para encarar el año. Entre ellos, la ordenanza fiscal e impositiva.

En el marco del primer trimestre del gobierno municipal que encabeza Villagrán, Mc Dermott resaltó que desde su óptica el actual intendente no logra concentrarse en las cuestiones centrales. «Todo lo que le criticamos a Skansi, este gobierno municipal lo sigue haciendo», indicó en referencia a la exposición de la imagen personal en redes sociales.

«Hay cada vez más gente trabajando en la municipalidad», expresó el edil respecto de la incorporación de nuevo personal en estos primeros meses.

En relación a la situación económica de la comuna y ya con el presupuesto aprobado para el corriente año, Mc Dermott expresó: «vamos a tener que controlar que no se desmadre el gasto y que no se le pida a los vecinos no hagan todo el esfuerzo».