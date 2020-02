CLUB UNIÓN CARMEÑA APUESTA POR EL VOLEY LOCAL

En la mañana de hoy los jóvenes profesores de educación física, Fatima Oliveira Espil y Florencio Heliot se acercaron a nuestros estudios para dialogar y contarnos sobre el inicio de las clases de Voley en el Club Union Carmeña, así como también de la restauración del gimnasio de dicho edificio.

Las categorías en las que se podrán inscribir los aspirantes son:

Minivoley a partir de los 6 años hasta los 10 años

Sub 12 (2008/2009/2010)

Sub 14 (2006/2007)

Sub 16 (2004/2005)

Sub 18 (2002/2003)

Primera y Maxi Voley (mayores de 18 años)