LIAM GALLAGHER ANUNCIÓ EL REGRESO DE OASIS

El cantante del grupo de Manchester anunció que podrían volver a los escenarios junto a Noel Gallagher en 2022.

Oasis se separó abruptamente en 2009, a poco de brindar su último recital en Argentina, en el estadio de River Plate. Inesperadamente, trece años después de su ruptura, el grupo que comandan los hermanos Gallagher podría volver a los escenarios.

Dentro de su habitual tono humorístico en las redes sociales, Liam lanzó un mensaje que en principio aparenta ser mucho más serio de lo acostumbrado.

“Pretendo retirarme como artista solista después de mi tercer disco ya que acabo de tener una llamada de mi hermano rogándome para reunir a Oasis de nuevo en 2022. Si creen en la vida después del amor, vamos”, aseguró.

I intend to retire as solo artist after album no3 as I have just had a call from my brother begging me to start oasis again in 2022 if you believe in life after love c’mon you know LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) 8 de enero de 2020